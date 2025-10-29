Duas professoras de uma escola estadual foram alvo de uma operação da Polícia Civil após denúncias de que levavam alunos menores para encontros em um motel, onde ocorriam relações sexuais, consumo de álcool e gravações de conteúdo pornográfico. Equipamentos eletrônicos foram apreendidos, e uma professora foi afastada imediatamente.

O caso aconteceu em Araranguá, no Sul de Santa Catarina. A investigação da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso começou com denúncias anônimas feitas por estudantes ao setor psicossocial da escola. Segundo os relatos, uma professora mantinha relações sexuais com quatro adolescentes do sexo masculino fora da escola, incentivando consumo de bebidas alcoólicas e filmagens explícitas no motel local.