UNIVERSIDADE

Unitau: projeto da gratificação de Natal é retirado da Câmara

Por Julio Codazzi | Taubaté
Ana Julia Moreira/Unitau
Projeto pedia autorização para utilizar superávit do ano passado, de R$ 7,9 milhões, para pagar ‘14º salário’ a servidores e zerar fila da licença-prêmio
Projeto pedia autorização para utilizar superávit do ano passado, de R$ 7,9 milhões, para pagar ‘14º salário’ a servidores e zerar fila da licença-prêmio

A pedido da Unitau (Universidade de Taubaté), foi retirado da Câmara nessa quarta-feira (29) o projeto que autorizaria a autarquia a abrir crédito adicional suplementar de R$ 7,95 milhões.

No pedido de retirada, a reitora da universidade, Nara Fortes, afirmou que "a solicitação tem por finalidade possibilitar uma reavaliação do conteúdo da proposta, considerando a necessidade de aperfeiçoar alguns pontos técnicos e administrativos do texto, de modo a assegurar que o projeto reflita plenamente as diretrizes institucionais da universidade e os interesses do município".

A Unitau foi questionada pela reportagem, mas não havia se manifestado até a publicação do texto.

Projeto.

No projeto, a Unitau afirmava que o montante era resultado de um superávit registrado no ano passado e que pretendia alocá-lo de duas formas.

Do valor total, R$ 7,05 milhões seriam utilizados para o pagamento de uma "gratificação natalina excepcional" aos 1.130 servidores ativos da universidade e do Colégio Unitau - seria uma espécie de '14º salário' para os funcionários, que receberiam o salário de dezembro em dobro.

Além disso, a Unitau ainda pretendia destinar mais R$ 900 mil para possibilitar a quitação integral das licenças-prêmio requeridas até 30 de setembro de 2025, o que iria beneficiar 150 servidores.

