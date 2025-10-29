A Série A-2 do Campeonato Paulista, com participação de São José e Taubaté, começa no dia 11 de janeiro de 2026. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (29), após o Conselho Técnico da divisão na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol).

Novamente, o torneio terá 15 datas e os times se enfrentando em turno único na primeira fase. Depois, a novidade: os oito classificados se enfrentam em dois quadrangulares, de ida e volta. Os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais em dois jogos, com os dois classificados para as finais garantindo o acesso.