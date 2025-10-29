A Série A-2 do Campeonato Paulista, com participação de São José e Taubaté, começa no dia 11 de janeiro de 2026. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (29), após o Conselho Técnico da divisão na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol).
Novamente, o torneio terá 15 datas e os times se enfrentando em turno único na primeira fase. Depois, a novidade: os oito classificados se enfrentam em dois quadrangulares, de ida e volta. Os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais em dois jogos, com os dois classificados para as finais garantindo o acesso.
O São José inicia a pré-temporada nesta próxima segunda-feira, dia 3 de novembro. Já o Burro da Central deve começar os trabalhos no dia 11. A tabela oficial do campeonato ainda não foi definida. O último jogo do campeonato será no dia 13 de maio.
Água Santa e Inter de Limeira (rebaixados da elite neste ano); Ituano, Taubaté, Ferroviária, XV de Piracicaba, São José, Santo André, Grêmio Prudente, Oeste, Juventus, Linense, Votuporanguense e São Bento (remanescentes da última disputa); Sertãozinho e Monte Azul (que conquistaram o acesso na Série A3 de 2025) são os 16 integrantes da divisão.