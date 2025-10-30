A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte terá um dia marcado por muita instabilidade nesta sexta-feira, 31 de outubro, com chuvas e trovoadas em diversas cidades, segundo dados do Climatempo. As temperaturas permanecerão amenas, favorecendo um clima típico de transição entre o calor e a chegada de frente fria.

Em São José dos Campos, o dia será chuvoso durante toda a sexta, com mínima de 16°C e máxima de 21°C. A probabilidade de chuva é de 98%, indicando atenção para quem precisar sair de casa.