A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte terá um dia marcado por muita instabilidade nesta sexta-feira, 31 de outubro, com chuvas e trovoadas em diversas cidades, segundo dados do Climatempo. As temperaturas permanecerão amenas, favorecendo um clima típico de transição entre o calor e a chegada de frente fria.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, o dia será chuvoso durante toda a sexta, com mínima de 16°C e máxima de 21°C. A probabilidade de chuva é de 98%, indicando atenção para quem precisar sair de casa.
Taubaté e Guaratinguetá terão chuvas fortes na parte da manhã, seguidas de aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que se estenderão até a noite. Em Taubaté, a mínima será de 17°C e a máxima de 21°C, com 99% de chance de chuva. Em Guaratinguetá, a mínima também será de 17°C e a máxima de 21°C, com 98% de probabilidade de precipitação.
No litoral, Caraguatatuba terá um dia chuvoso durante o dia e a noite, com temperaturas entre 17°C e 19°C e 93% de chance de chuva. Já em Campos do Jordão, o clima será mais instável, com sol e algumas nuvens intercaladas por pancadas de chuva rápidas durante o dia e à noite. As temperaturas variarão entre 13°C e 18°C, com 99% de probabilidade de precipitação.
Para quem planeja atividades ao ar livre, é recomendado se preparar para a chuva e considerar alternativas cobertas. A região deve permanecer com clima instável até o fim do dia, segundo o Climatempo.