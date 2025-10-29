31 de outubro de 2025
FORAGIDO

Acusado de tentativa de feminicídio na Bahia é preso em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Deic Taubaté
Segundo a Polícia Civil, homem de 38 anos foi preso no bairro Campos Elíseos, em situação de rua
Policiais civis da Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) prenderam nessa quarta-feira (29), em Taubaté, um homem acusado de tentativa de feminicídio no estado da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, após cometer o crime na cidade de Milagres (BA), o homem de 38 anos fugiu para Taubaté. Após trabalho de inteligência da Deic, ele foi preso nessa quarta-feira, no bairro Campos Elíseos - de acordo com a Deic, o homem estava em situação de rua.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem já tem passagem por tráfico de drogas, também na Bahia.

