Policiais civis da Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) prenderam nessa quarta-feira (29), em Taubaté, um homem acusado de tentativa de feminicídio no estado da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, após cometer o crime na cidade de Milagres (BA), o homem de 38 anos fugiu para Taubaté. Após trabalho de inteligência da Deic, ele foi preso nessa quarta-feira, no bairro Campos Elíseos - de acordo com a Deic, o homem estava em situação de rua.