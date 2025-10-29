31 de outubro de 2025
OPERAÇÃO DA DEIC

Polícia prende três homens por tráfico de drogas em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Deic de Taubaté
Segundo a Polícia, grupo atuava nos bairros Jardim Mourisco e Vila Bela; operação foi deflagrada em meio às investigações de um homicídio no bairro Santa Tereza
Três homens foram presos nessa quarta-feira (29), em Taubaté, por tráfico de drogas e associação criminosa. Na ação, policiais civis da Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) apreenderam porções de maconha e de cocaína, além de uma balança utilizada para pesar os entorpecentes, munição e aparelhos de telefone celular.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi deflagrada em meio às investigações de um homicídio ocorrido no bairro Santa Tereza. "Durante as diligências, foi possível identificar o suposto autor do crime, sendo expedidos mandados de busca para obtenção de provas. No cumprimento das ordens judiciais, os policiais descortinaram uma sólida associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, atuante nos bairros Jardim Mourisco e Vila Bela — circunstância já apontada na investigação como motivação do homicídio, decorrente de desavenças entre grupos rivais ligados ao tráfico".

Ainda de acordo com a Deic, "os celulares apreendidos serão submetidos à análise técnica para aprofundamento das investigações, tanto do tráfico quanto do homicídio".

