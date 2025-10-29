Três homens foram presos nessa quarta-feira (29), em Taubaté, por tráfico de drogas e associação criminosa. Na ação, policiais civis da Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) apreenderam porções de maconha e de cocaína, além de uma balança utilizada para pesar os entorpecentes, munição e aparelhos de telefone celular.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, a operação foi deflagrada em meio às investigações de um homicídio ocorrido no bairro Santa Tereza. "Durante as diligências, foi possível identificar o suposto autor do crime, sendo expedidos mandados de busca para obtenção de provas. No cumprimento das ordens judiciais, os policiais descortinaram uma sólida associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, atuante nos bairros Jardim Mourisco e Vila Bela — circunstância já apontada na investigação como motivação do homicídio, decorrente de desavenças entre grupos rivais ligados ao tráfico".