O secretário nacional de Mobilidade do Ministério das Cidades, Denis Andia, destacou o desenvolvimento do "carro voador" pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer. A aeronave será produzida em Taubaté.

"É um mundo que, anos atrás, só existia na imaginação. E agora vai se tornando realidade", disse Andia, em entrevista a OVALE durante o Congresso Nacional de Mobilidade, em São Paulo, nesta quarta-feira (29).

Andia também falou sobre a tendência de aumentar a utilização do transporte público em detrimento ao individual.