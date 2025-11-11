11 de novembro de 2025
O BRASIL DO FUTURO

'Carro voador da Embraer é o futuro', diz secretário nacional

Por Xandu Alves | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Leandro Berti/OVALE
Denis Andia, secretário nacional de Mobilidade
Denis Andia, secretário nacional de Mobilidade

O secretário nacional de Mobilidade do Ministério das Cidades, Denis Andia, destacou o desenvolvimento do "carro voador" pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer. A aeronave será produzida em Taubaté.

"É um mundo que, anos atrás, só existia na imaginação. E agora vai se tornando realidade", disse Andia, em entrevista a OVALE durante o Congresso Nacional de Mobilidade, em São Paulo, nesta quarta-feira (29).

Andia também falou sobre a tendência de aumentar a utilização do transporte público em detrimento ao individual.

"É para isso que trabalhamos no governo federal, com políticas públicas para incentivar o uso do transporte coletivo", afirmou.

Em estande montado no Congresso Nacional de Mobilidade, a Eletra apresentou e explicou as novidades em coletiva de imprensa, com participação do

