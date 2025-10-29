A empresa Eletra vai instalar nos ônibus elétricos de São José dos Campos os novos chassis eletrificados apresentados nesta quarta-feira (29), em São Paulo, durante o Congresso Nacional de Mobilidade, evento acompanhado por OVALE.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os lançamentos ocorreram em parceria com a empresa brasileira WEG, líder mundial em motores eletricos. Além dos chassis, foram apresentados ao mercado novos modelos de baterias, motores e inversores que ampliam a autonomia e reduzem o peso dos veículos.
Os novos chassis, segundo a Eletra, aumentam a eficiência dos ônibus elétricos, com vantagens como a redução de consumo.
Com sede em São Bernardo do Campo (SP), a Eletra é a fabricante dos ônibus elétricos que estão sendo fornecidos pela Green Energy para São José dos Campos, para o novo sistema de transporte público do município. O contrato prevê a entrega de 400 ônibus até setembro de 2026 – os primeiros cinco ônibus já foram entregues e mais 15 chegam até o final de novembro.
Em estande montado no Congresso Nacional de Mobilidade, a Eletra apresentou e explicou as novidades em coletiva de imprensa, com participação do secretário nacional de Mobilidade, Denis Andia.
Representante do Ministério das Cidades, Andia disse que o sistema de transporte que está sendo implantado em São José dos Campos, com ônibus elétricos alugados, pode se tornar referência para todo o Brasil. "É um sistema bastante inovador, que pode se tornar referência para o país. Estamos acompanhando a implantação em São José", disse o secretário.
Milena Romano, CEO da Eletra, confirmou que os novos chassis irão equipar os ônibus elétricos de São José dos Campos a partir do ano que vem. Ela classificou o fornecimento de 400 ônibus para São José como o mais significativo da empresa até o momento. A Eletrs detém 66% do mercado de ônibus elétricos no Brasil.
Referência na imprensa regional brasileira, OVALE realiza no próximo dia 2 de dezembro o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos, dentro do projeto 'O Brasil do Futuro'.
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, debaterá, entre outros assuntos, o novo sistema de transporte público do município, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica.