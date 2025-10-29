A empresa Eletra vai instalar nos ônibus elétricos de São José dos Campos os novos chassis eletrificados apresentados nesta quarta-feira (29), em São Paulo, durante o Congresso Nacional de Mobilidade, evento acompanhado por OVALE.

Os lançamentos ocorreram em parceria com a empresa brasileira WEG, líder mundial em motores eletricos. Além dos chassis, foram apresentados ao mercado novos modelos de baterias, motores e inversores que ampliam a autonomia e reduzem o peso dos veículos.