A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, abriu inscrições para o Programa de Estágio Superior 2026. São mais de 100 vagas disponíveis em diversas localidades do Brasil, com destaque para oportunidades destinadas à unidade de Jacareí, na região do Vale do Paraíba. Interessados devem se inscrever pelo site até dia 27 de novembro.

Os candidatos devem estar cursando o ensino superior em qualquer graduação (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo), com formação prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2028.

Seleção

O processo de seleção é 100% online e inclui etapas de aderência de perfil (fit cultural), desafios e entrevistas com a liderança da Suzano.