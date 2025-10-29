A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, abriu inscrições para o Programa de Estágio Superior 2026. São mais de 100 vagas disponíveis em diversas localidades do Brasil, com destaque para oportunidades destinadas à unidade de Jacareí, na região do Vale do Paraíba. Interessados devem se inscrever pelo site até dia 27 de novembro.
Os candidatos devem estar cursando o ensino superior em qualquer graduação (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo), com formação prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2028.
Seleção
O processo de seleção é 100% online e inclui etapas de aderência de perfil (fit cultural), desafios e entrevistas com a liderança da Suzano.
O resultado será divulgado em dezembro de 2025, e o início das atividades está previsto para fevereiro de 2026.
Benefícios
Estagiários selecionados terão a oportunidade de liderar um projeto relevante na área de atuação e apresentá-lo à companhia e à respectiva liderança. Além disso, contam com ambientações, treinamentos e encontros com mentores(as).
Os benefícios incluem:
Salário compatível com o mercado;
Assistência médica e seguro de vida;
Vale-refeição e vale-transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais.
Informações adicionais podem ser encontradas na página oficial do programa: https://www.suzano.com.br/trabalhe-conosco/estagio.