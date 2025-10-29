O CTMA (Colégio Técnico Municipal de Aparecida), mantido pela Prefeitura de Aparecida, iniciou o período de inscrições para seus cursos técnicos gratuitos de Administração, Informática, Nutrição e Dietética e Hospedagem, todos com aulas noturnas. Interessados devem comparecer pessoalmente à Secretaria do CTMA, localizada na Praça Padre Vitor Coelho de Almeida, nº 499, entre os dias 29 de setembro e 16 de dezembro, das 15h às 21h.

São oferecidas 160 vagas, distribuídas entre os quatro cursos, destinadas a candidatos com Ensino Médio completo ou cursando a partir do 2º ano.