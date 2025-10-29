Com o objetivo de preparar os municípios para ações de emergência em decorrência das intensas chuvas de verão, a Defesa Civil do Estado de São Paulo realiza nesta quinta-feira (30) o treinamento "SP Sempre Alerta – Operação Chuvas" em Campos do Jordão.
O evento deve reunir prefeitos, coordenadores e agentes de Defesa Civil de 39 municípios abrangendo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
O foco do encontro são medidas preventivas adotadas pelo Governo do Estado e a distribuição de kits de apoio compostos por aproximadamente 1.560 itens, incluindo pluviômetros, lonas e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para uso das equipes em campo no gerenciamento de emergências, como inundações e deslizamentos de terra
Autoridades estaduais ministrarão orientações sobre o Plano Preventivo de Defesa Civil, técnicas de monitoramento meteorológico e estratégias de comunicação de risco.