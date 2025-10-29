Com o objetivo de preparar os municípios para ações de emergência em decorrência das intensas chuvas de verão, a Defesa Civil do Estado de São Paulo realiza nesta quinta-feira (30) o treinamento "SP Sempre Alerta – Operação Chuvas" em Campos do Jordão.

O evento deve reunir prefeitos, coordenadores e agentes de Defesa Civil de 39 municípios abrangendo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

