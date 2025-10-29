O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem 270 oportunidades de emprego disponíveis. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e exigem diferentes níveis de escolaridade, incluindo posições para PcD (Pessoas com Deficiência).

Entre as funções estão açougueiro, ajudante de cozinha, camareira, eletricista, gerente comercial, pedreiro, pizzaiolo e diversas posições de vendedor e operador de caixa.

