OPORTUNIDADE

PAT Caraguatatuba oferece 270 vagas de emprego

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem 270 oportunidades de emprego disponíveis. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e exigem diferentes níveis de escolaridade, incluindo posições para PcD (Pessoas com Deficiência).

Entre as funções estão açougueiro, ajudante de cozinha, camareira, eletricista, gerente comercial, pedreiro, pizzaiolo e diversas posições de vendedor e operador de caixa.

Os interessados devem comparecer presencialmente para entregar seus currículos, munidos de RG, CPF e currículo atualizado.

Locais e Horários de Atendimento

Regiões Norte e Centro: rua Taubaté, nº 520, Sumaré. Atendimento das 8h às 16h.
Região Sul: Moradores desta área devem procurar o CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor),  situado na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). O expediente para currículos é das 8h às 14h.

Para conferir todos os critérios de cada vaga e a lista completa de cargos disponíveis, o candidato deve acessar o site oficial da prefeitura.

