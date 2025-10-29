O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem 270 oportunidades de emprego disponíveis. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e exigem diferentes níveis de escolaridade, incluindo posições para PcD (Pessoas com Deficiência).
Entre as funções estão açougueiro, ajudante de cozinha, camareira, eletricista, gerente comercial, pedreiro, pizzaiolo e diversas posições de vendedor e operador de caixa.
Os interessados devem comparecer presencialmente para entregar seus currículos, munidos de RG, CPF e currículo atualizado.
Locais e Horários de Atendimento
Regiões Norte e Centro: rua Taubaté, nº 520, Sumaré. Atendimento das 8h às 16h.
Região Sul: Moradores desta área devem procurar o CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), situado na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). O expediente para currículos é das 8h às 14h.
Para conferir todos os critérios de cada vaga e a lista completa de cargos disponíveis, o candidato deve acessar o site oficial da prefeitura.