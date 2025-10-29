31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

'Segurança' de plantação de maconha é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Espingardas e munições de vários calibres apreendidas em Taubaté
Espingardas e munições de vários calibres apreendidas em Taubaté

A Polícia descobriu uma plantação de maconha e prendeu o homem que a vigiava em Taubaté. A ação ocorreu na tarde de terça-feira (28), durante patrulhamento de policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Barreiro.

A equipe se dirigiu ao local após denúncia anônima sobre o plantio na Estrada da Água Vermelha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em abordagem ao suspeito, que guardava a área, foram localizadas duas espingardas e munições de diversos calibres.

Ele foi detido e permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários