A Polícia descobriu uma plantação de maconha e prendeu o homem que a vigiava em Taubaté. A ação ocorreu na tarde de terça-feira (28), durante patrulhamento de policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Barreiro.

A equipe se dirigiu ao local após denúncia anônima sobre o plantio na Estrada da Água Vermelha.

