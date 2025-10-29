Policiais Militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça de Minas Gerais em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (28), após denúncias de moradores sobre um indivíduo armado no bairro Santa Cecília.

A equipe foi até o local e realizou a abordagem. Em consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se um mandado de prisão por envolvimento em um crime de furto em Minas Gerais.

