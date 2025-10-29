Um caminhoneiro desapareceu com uma carga de aço avaliada em R$ 145 mil em Pindamonhangaba. A Polícia Civil investiga o sumiço de um motorista, de 58 anos, contratado para transportar uma carga de vergalhões de aço de 31,5 toneladas, que saiu da cidade rumo a São Sebastião do Paraíso (MG) e não chegou ao destino.

O que se sabe até agora

De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhoneiro partiu da empresa, localizada na Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, no dia 24 de outubro, dirigindo um caminhão trator Sinotruk HOWO 6×4, branco, ano 2010, acoplado a um semi-reboque Randon, branco, ano 1997.