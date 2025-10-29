Um caminhoneiro desapareceu com uma carga de aço avaliada em R$ 145 mil em Pindamonhangaba. A Polícia Civil investiga o sumiço de um motorista, de 58 anos, contratado para transportar uma carga de vergalhões de aço de 31,5 toneladas, que saiu da cidade rumo a São Sebastião do Paraíso (MG) e não chegou ao destino.
O que se sabe até agora
De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhoneiro partiu da empresa, localizada na Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, no dia 24 de outubro, dirigindo um caminhão trator Sinotruk HOWO 6×4, branco, ano 2010, acoplado a um semi-reboque Randon, branco, ano 1997.
O veículo transportava 31.500 quilos de vergalhão de aço, com nota fiscal. O contratante declarou que perdeu o contato com o motorista no dia 25/10. Ao ligar para a esposa do motorista, ela informou que o marido havia feito um último contato telefônico no dia 26/10, mas desde então não foi mais localizado.
Registro policial e investigação
O caso foi comunicado à Polícia Civil no dia 28 de outubro, às 18h20, e registrado como “desaparecimento de pessoa”, uma vez que não há informações sobre o paradeiro do motorista, do caminhão ou da carga. O boletim destaca que a carga estava segurada e que não havia escolta de transporte.
Até o momento, nenhum dos bens foi recuperado, e a investigação busca rastrear o trajeto do caminhão e possíveis registros de passagem em pedágios e câmeras rodoviárias.
Destino e origem da carga
Origem: Vitória Vale II (Pindamonhangaba)
Destino: São Sebastião do Paraíso/MG
Produto: Vergalhão de aço
Peso total: 31,5 toneladas
Valor: R$ 145.052,30
Perguntas Frequentes
O motorista já foi localizado?
Não. Até a última atualização, o caminhoneiro permanece desaparecido, assim como o caminhão e a carga de aço.
Há indícios de roubo de carga?
Embora o desaparecimento envolva veículo e mercadoria de alto valor, o boletim foi registrado como desaparecimento de pessoa. A polícia trabalha com todas as hipóteses.
A carga tinha seguro?
Sim. O seguro estava ativo pela seguradora AXA, conforme registro policial.
Quem comunicou o fato à polícia?
O contratante da viagem coordenador da transportadora.
Contatos e apelo por informações
A Polícia Civil de Pindamonhangaba pede que qualquer pessoa que tenha visto o caminhão ou o motorista entre os dias 24 e 27 de outubro entre em contato pelo telefone (12) 3648-2220 ou Disque Denúncia 181, com garantia de sigilo.