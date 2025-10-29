31 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendida com cocaína e dinheiro em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensões da PM com adolescente em Lorena
Apreensões da PM com adolescente em Lorena

Em Lorena, Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam uma adolescente por tráfico de drogas no Bairro Cecap. A apreensão ocorreu na noite de terça-feira (28).

Durante a abordagem, a equipe localizou com ela 10 pinos de cocaína e a quantia de R$ 237,00 em notas diversas.

Conduzida ao Plantão Policial, ela foi ouvida e liberada para a genitora.

