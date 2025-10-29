Um homem procurado pelo crime de roubo foi preso em Caraguatatuba na noite de terça-feira (28).
Policiais Militares da Força Tática do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pela avenida José da Costa Pinheiro Júnior, no bairro Travessão, avistaram o homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele entrou no supermercado próximo, mas foi abordado.
Nada de ilícito foi localizado, porém, após consulta via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que ele era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.