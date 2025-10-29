31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ROUBO

Força Tática prende procurado por roubo em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Procurado por roubo foi preso em Caraguatatuba
Procurado por roubo foi preso em Caraguatatuba

Um homem procurado pelo crime de roubo foi preso em Caraguatatuba na noite de terça-feira (28).

Policiais Militares da Força Tática do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pela avenida José da Costa Pinheiro Júnior, no bairro Travessão, avistaram o homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele entrou no supermercado próximo, mas foi abordado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nada de ilícito foi localizado, porém, após consulta via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que ele era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários