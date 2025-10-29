31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FORAGIDA

Mulher procurada por furto é presa em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mulher procurada por furto é presa em Ubatuba
Mulher procurada por furto é presa em Ubatuba

Uma mulher procurada pela Justiça foi presa no bairro Umuarama, em Ubatuba, na noite de terça-feira (28).

Policiais militares, durante patrulhamento tático pela Travessa Rio Grande do Sul, local conhecido pelas equipes como ponto de tráfico de entorpecentes, visualizaram pessoas que tentaram fugir ao perceber a presença da viatura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe conseguiu realizar a abordagem e em consulta via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se que uma das abordadas tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

Ela foi conduzida ao Distrito Policial Central de Ubatuba, onde permaneceu presa, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários