Uma mulher procurada pela Justiça foi presa no bairro Umuarama, em Ubatuba, na noite de terça-feira (28).
Policiais militares, durante patrulhamento tático pela Travessa Rio Grande do Sul, local conhecido pelas equipes como ponto de tráfico de entorpecentes, visualizaram pessoas que tentaram fugir ao perceber a presença da viatura.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe conseguiu realizar a abordagem e em consulta via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se que uma das abordadas tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.
Ela foi conduzida ao Distrito Policial Central de Ubatuba, onde permaneceu presa, à disposição da Justiça.