Uma mulher procurada pela Justiça foi presa no bairro Umuarama, em Ubatuba, na noite de terça-feira (28).

Policiais militares, durante patrulhamento tático pela Travessa Rio Grande do Sul, local conhecido pelas equipes como ponto de tráfico de entorpecentes, visualizaram pessoas que tentaram fugir ao perceber a presença da viatura.

