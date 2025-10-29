Um senhor de 50 anos foi morto a pauladas em Taubaté na tarde de domingo (26), por motivo fútil no bairro Canuto Borges.
O autor do crime, um homem de 41 anos, foi preso momentos após o crime em um bairro vizinho.
A ocorrência foi registrada por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) "General Salgado".
O criminoso confessou o crime e foi conduzido à delegacia, sendo autuado em flagrante por homicídio doloso, permanecendo à disposição da Justiça.