31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO DOLOSO

Homicídio por motivo fútil: homem é morto a pauladas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Autor do crime é preso em flagrante após matar homem a pauladas
Autor do crime é preso em flagrante após matar homem a pauladas

Um senhor de 50 anos foi morto a pauladas em Taubaté na tarde de domingo (26), por motivo fútil no bairro Canuto Borges.

O autor do crime, um homem de 41 anos, foi preso momentos após o crime em um bairro vizinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) "General Salgado".

O criminoso confessou o crime e foi conduzido à delegacia, sendo autuado em flagrante por homicídio doloso, permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários