A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) deve ter uma quinta-feira (30) marcada por instabilidade e chuva generalizada, segundo previsão do Climatempo. As temperaturas ficam mais amenas e a umidade relativa do ar atinge índices elevados, próximos de 100% em diversas cidades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, o dia será de sol entre muitas nuvens, com chuva no fim da manhã e pancadas acompanhadas de trovoadas à tarde. À noite, há previsão de chuva rápida. As temperaturas variam entre 17°C e 20°C.
Em Taubaté, a quinta-feira será chuvosa durante o dia, com melhora gradual à noite, quando a chuva deve cessar e o céu abrir. A temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 22°C.
Já em Guaratinguetá, o tempo permanece fechado e chuvoso ao longo de todo o dia e à noite, com variação de 18°C a 22°C.
No Litoral Norte, Caraguatatuba também terá tempo chuvoso, com chuviscos à noite e céu encoberto durante todo o período. A mínima será de 18°C e a máxima de 20°C.
Em Campos do Jordão, o dia começa com sol e algumas nuvens, mas há previsão de chuvas rápidas tanto durante o dia quanto à noite. As temperaturas variam entre 15°C e 19°C, mantendo o clima frio característico da serra.