A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) deve ter uma quinta-feira (30) marcada por instabilidade e chuva generalizada, segundo previsão do Climatempo. As temperaturas ficam mais amenas e a umidade relativa do ar atinge índices elevados, próximos de 100% em diversas cidades.

Em São José dos Campos, o dia será de sol entre muitas nuvens, com chuva no fim da manhã e pancadas acompanhadas de trovoadas à tarde. À noite, há previsão de chuva rápida. As temperaturas variam entre 17°C e 20°C.