Um crime bárbaro foi registrado na tarde desta segunda-feira (27), quando um jovem foi encontrado morto, decapitado e com as mãos amarradas para trás em uma fazenda na zona rural de Porto Calvo, no Litoral Norte de Alagoas.

Populares que passavam pela Fazenda Prazeres encontraram o corpo e acionaram as autoridades. A cabeça da vítima foi localizada nas proximidades, com marcas de mutilação na região dos olhos. O corpo já apresentava sinais de decomposição.