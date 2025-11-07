07 de novembro de 2025
HOMICÍDIO

Encontrado morto e com a cabeça decapitada

Por Da Redação | Porto Calvo (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um crime bárbaro foi registrado na tarde desta segunda-feira (27), quando um jovem foi encontrado morto, decapitado e com as mãos amarradas para trás em uma fazenda na zona rural de Porto Calvo, no Litoral Norte de Alagoas.

Populares que passavam pela Fazenda Prazeres encontraram o corpo e acionaram as autoridades. A cabeça da vítima foi localizada nas proximidades, com marcas de mutilação na região dos olhos. O corpo já apresentava sinais de decomposição.

Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) estiveram no local e confirmaram o homicídio. A vítima foi identificada como Paulo Manoel do Nascimento Neto, de 27 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil de Alagoas, que apura a motivação e a autoria do crime.

