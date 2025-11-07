Uma mulher, identificada apenas como Sara, foi morta a tiros na noite desta segunda-feira (28), na Rua Principal do Parque Eldorado, em Campos dos Goytacazes (RJ). O filho dela, um bebê, também foi atingido de raspão na perna.

Segundo a Polícia Militar, Sara saiu de casa para comprar refrigerante para comemorar o aniversário da criança quando foi alvejada. Ela morreu no local, enquanto o bebê foi socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital Ferreira Machado.