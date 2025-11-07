Um menino de 9 anos morreu após ser atingido no pescoço por uma linha de cerol enquanto andava de bicicleta, na tarde do dia 26 de outubro.

O caso aconteceu em Várzea Grande, Mato Grosso. O acidente ocorreu próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.