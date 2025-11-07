Um menino de 9 anos morreu após ser atingido no pescoço por uma linha de cerol enquanto andava de bicicleta, na tarde do dia 26 de outubro.
O caso aconteceu em Várzea Grande, Mato Grosso. O acidente ocorreu próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.
De acordo com a Guarda Municipal, o caso aconteceu por volta das 15h, na Rua Japuíra. Davi Almeida Franco chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao corte profundo causado pela linha. Próximo ao corpo, foram encontradas duas pipas, reforçando a suspeita de que a linha continha cerol ou “linha chilena”.
A Polícia Civil de Mato Grosso conduz as investigações para identificar a origem da linha e o responsável por sua fabricação ou uso. A perícia já foi realizada no local, e imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas.
O cerol, mistura de cola e vidro moído, é proibido por lei estadual, sendo considerado extremamente perigoso. Quem fabrica, vende ou utiliza o material em Mato Grosso pode responder criminalmente e ser multado.
Em nota, o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG), onde a mãe de Davi trabalha, lamentou a tragédia. “A prefeitura e o DAE-VG expressam suas condolências e solidariedade aos amigos e familiares”, informou o comunicado.