Remarcada para o final de novembro, a Flim (Festa Literomusical) de São José dos Campos ainda gera críticas após o cancelamento da participação da escritora e jornalista Milly Lacombe, que culminou na desistência da maioria dos convidados e da suspensão do evento, em setembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A programação foi revista e terá menos convidados de fora e mais gente de São José dos Campos e da região, com menos chance de gerar “polêmica” nos debates, como pediu o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD).