Tiktoker famoso é alvo de tiros e foge pela Dutra no Vale

A tentativa de homicídio contra os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes foi registrada na Delegacia de Queluz, cidade do Vale do Paraíba, onde o caso passou a ser investigado após o casal conseguir escapar do atentado e pedir socorro na Via Dutra.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (24), na Rua das Laranjeiras, bairro Penedo, em Itatiaia (RJ). As vítimas haviam parado em um posto de combustíveis para lanchar quando um homem não identificado atirou diversas vezes contra o veículo em que estavam. Em seguida, o agressor reapareceu em uma rua próxima e efetuou novos disparos.
De acordo com o boletim de ocorrência, um dos artistas foi atingido de raspão e o outro sofreu ferimento na perna. Mesmo com o carro danificado, os dois conseguiram dirigir até a região de Queluz, já em território paulista, onde buscaram ajuda. O caso foi então registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Queluz, que requisitou perícia no veículo e nas cápsulas encontradas.
O episódio veio a público nesta segunda-feira (27), quando os artistas divulgaram um comunicado conjunto no Instagram, informando que estão fora de perigo e em recuperação médica.
“Informamos que os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes passaram por uma tentativa de assalto enquanto retornavam do Rio de Janeiro. Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico”, diz o texto.
O casal, que voltava do Rio de Janeiro para São Paulo, vive junto desde o início do ano. Vittor Fernando é um dos maiores criadores de conteúdo do TikTok, enquanto Gabriel Fuentes ficou conhecido por sua atuação em Malhação e trabalhos em produções de cinema e streaming.
A Delegacia de Queluz segue com as investigações para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime, que inicialmente foi tratado como tentativa de assalto.