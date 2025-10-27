Tiktoker famoso é alvo de tiros e foge pela Dutra no Vale

A tentativa de homicídio contra os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes foi registrada na Delegacia de Queluz, cidade do Vale do Paraíba, onde o caso passou a ser investigado após o casal conseguir escapar do atentado e pedir socorro na Via Dutra.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (24), na Rua das Laranjeiras, bairro Penedo, em Itatiaia (RJ). As vítimas haviam parado em um posto de combustíveis para lanchar quando um homem não identificado atirou diversas vezes contra o veículo em que estavam. Em seguida, o agressor reapareceu em uma rua próxima e efetuou novos disparos.