São José Basket vence o Vasco na volta ao Linneu de Moura

O São José Basketball venceu o Vasco por 61 a 57 na noite desta segunda-feira (27), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela terceira rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Desta maneira, a equipe joseense, sob comando do técnico Régis Marrelli, soma duas vitórias em três rodadas no campeonato. E teve o primeiro jogo como mandante, no reencontro da torcida com o Caldeirão. Enquanto isso, o Vasco ainda não venceu e perdeu quatro jogos já disputados.
Léo Cravero, do time joseense, foi o grande destaque da partida. Com 18 pontos e 11 rebotes, saiu como cestinha e,ainda atingiu o duplo duplo, com dois dígitos em dois fundamentos diferentes.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar em casa na quarta-feira (29), contra o outro carioca. Desta vez, o rival será o Flamengo, às 19h30, novamente no Caldeirão do Linneu de Moura.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o jogo foi equilibrado nos primeiros minutos, com forte marcação. Mas, o Vasco, mesmo como visitante começou a se impor em determinado momento, até abrindo vantagem de quatro pontos no placar.
Mas, o São José não conseguia se impor e o ataque foi praticamente inoperante. Assim, o time carioca ampliou a vantagem e fechou o período com 9 pontos de frente: 19 a 10.
No segundo quarto, o São José continuou com dificuldade para encostar ao placar. Pelo menos, não deixou o time visitante abrir. E, nos minutos finais, o time de Marrelli melhorou e diminuiu para quatro pontos a vantagem dos cariocas: 33 a 29.
Na etapa final, o São José voltou mais consistente e conseguiu igualar o placar em determinado momento. Com isso, teve a tranquilidade necessária para passar à frente e ampliar a contagem. No fim do terceiro quarto, estava com vantagem de quatro pontos: 48 a 44.
Nos últimos dez minutos, os comandados de Marrelli tiveram mais equilíbrio e maturidade. E isso foi essencial para ampliar a vantagem e administrar a importante vitória em casa.