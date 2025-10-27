São José Basket vence o Vasco na volta ao Linneu de Moura

O São José Basketball venceu o Vasco por 61 a 57 na noite desta segunda-feira (27), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela terceira rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Desta maneira, a equipe joseense, sob comando do técnico Régis Marrelli, soma duas vitórias em três rodadas no campeonato. E teve o primeiro jogo como mandante, no reencontro da torcida com o Caldeirão. Enquanto isso, o Vasco ainda não venceu e perdeu quatro jogos já disputados.