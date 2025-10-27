Pocah segura gases na frente do namorado e vai parar no hospital

A cantora Pocah revelou nas redes sociais que precisou ser hospitalizada após segurar gases por vergonha de soltá-los na frente do namorado. O episódio viralizou rapidamente e levantou discussões sobre os riscos de ignorar sinais do corpo por constrangimento.

O caso aconteceu recentemente e foi relatado pela artista em um vídeo publicado no Instagram. Pocah contou que passou a noite com fortes dores abdominais e precisou buscar atendimento médico. “Gente, não é brincadeira. Fui parar no hospital por segurar pum na frente do boy. Agora estou bem, mas aprendam com o meu erro”, disse ela, de forma bem-humorada.