Pocah segura gases na frente do namorado e vai parar no hospital

A cantora Pocah revelou nas redes sociais que precisou ser hospitalizada após segurar gases por vergonha de soltá-los na frente do namorado. O episódio viralizou rapidamente e levantou discussões sobre os riscos de ignorar sinais do corpo por constrangimento.
O caso aconteceu recentemente e foi relatado pela artista em um vídeo publicado no Instagram. Pocah contou que passou a noite com fortes dores abdominais e precisou buscar atendimento médico. “Gente, não é brincadeira. Fui parar no hospital por segurar pum na frente do boy. Agora estou bem, mas aprendam com o meu erro”, disse ela, de forma bem-humorada.
A postagem alcançou milhões de visualizações e gerou uma enxurrada de comentários. Muitos seguidores relataram situações semelhantes, enquanto outros destacaram a importância de tratar funções naturais do corpo com mais naturalidade.
De acordo com especialistas, reter gases com frequência pode trazer consequências à saúde. O acúmulo de ar no intestino pode causar dores intensas, inchaço abdominal e até inflamações, dependendo da frequência. “É importante deixar o corpo agir naturalmente. Segurar gases repetidamente pode causar desconforto e problemas digestivos”, explicou um gastroenterologista.
De maneira leve, Pocah encerrou o assunto com bom humor e uma mensagem sobre autocuidado. “Aprendi que o amor verdadeiro entende até os gases”, brincou a cantora.