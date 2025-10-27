28 de outubro de 2025
FEMINICÍDIO

Filho vê pai matando a mãe e diz: 'ela pediu para ele parar'

Por Da Redação | Curitiba
| Tempo de leitura: 1 min
O filho de Cláudia Valéria de Souza, assassinada a facadas pelo ex-marido, relatou os momentos de terror vividos no dia do crime. A mulher foi morta na frente dos filhos, no último dia 21 de outubro, após o homem invadir a casa da família e atacá-la com extrema violência.

O caso ocorreu na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Em entrevista à TV RIC, o jovem contou que o pai entrou silenciosamente na residência e foi direto em direção à mãe, iniciando as agressões. Mesmo com os pedidos para que parasse, ele teria dito: “Você fez a medida protetiva, agora quero ver você se proteger disso, antes de desferir os golpes.

Segundo a investigação, Cláudia foi atingida por pelo menos 17 facadas. Os filhos, que tentaram defender a mãe, também ficaram feridos. O agressor, identificado como José Luiz Rissardo, havia sido notificado sobre uma medida protetiva dias antes do crime.

A família contou que o homem já havia feito ameaças anteriores e que ainda teme por segurança caso ele deixe a prisão. “Quando ele estava na maca, olhou nos meus olhos e disse que eu tinha escapado, mas que voltaria para me levar junto”, afirmou o filho da vítima.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Paraná, que apura o descumprimento da medida protetiva e as circunstâncias do assassinato.

Com informações do Grupo Ric

