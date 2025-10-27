Filho vê pai matando a mãe e diz: 'ela pediu para ele parar'

O filho de Cláudia Valéria de Souza, assassinada a facadas pelo ex-marido, relatou os momentos de terror vividos no dia do crime. A mulher foi morta na frente dos filhos, no último dia 21 de outubro, após o homem invadir a casa da família e atacá-la com extrema violência.

O caso ocorreu na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Em entrevista à TV RIC, o jovem contou que o pai entrou silenciosamente na residência e foi direto em direção à mãe, iniciando as agressões. Mesmo com os pedidos para que parasse, ele teria dito: “Você fez a medida protetiva, agora quero ver você se proteger disso”, antes de desferir os golpes.