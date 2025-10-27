Empresário de Taubaté passa cinco meses preso por engano

O empresário Sadraque Santos, de 34 anos, dono de uma agência de turismo em Taubaté, viveu um verdadeiro pesadelo neste ano. Descrito por familiares e amigos como honesto e empreendedor, ele passou cinco meses preso injustamente, após ter sido confundido com um criminoso envolvido com o tráfico de drogas em uma investigação da Polícia Federal.

A história começou no dia 16 de maio, quando Sadraque retornava de uma viagem de trabalho ao Mato Grosso. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi surpreendido por dois agentes federais que o informaram sobre um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara de Tráfico de Manaus (AM). “Fiquei em choque. Nunca usei, nem tive contato com drogas, muito menos me envolvi com esse tipo de crime”, contou em entrevista ao SBT.