27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Homem de 39 anos mata namorada de 18 e depois tira própria vida

Por Da Redação | Porto Acre (AC)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem de 39 anos mata namorada de 18 e depois tira própria vida
Homem de 39 anos mata namorada de 18 e depois tira própria vida

Uma jovem de 18 anos foi morta a facadas pelo marido, que em seguida tirou a própria vida, na madrugada deste domingo (26). O crime ocorreu dentro da residência do casal e é investigado como feminicídio seguido de suicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na Rua 1º de Maio, no loteamento Jardim, Vila do Incra, em Porto Acre (AC). A vítima foi identificada como Cibelly Rodrigues Silva, e o autor, como Francisco Geremias Silva, de 39 anos. Segundo a Polícia Militar, o casal bebia em casa quando uma discussão começou. Em meio à briga, Francisco pegou uma faca e atingiu a esposa com pelo menos três golpes, sendo dois no abdômen e um no peito.

Após o crime, Francisco foi até a casa de um irmão com deficiência, amarrou uma corda em uma viga e se enforcou. O irmão, ao perceber o que havia ocorrido, chamou familiares, que acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando a equipe do Samu chegou, Cibelly já estava morta, caída ao lado dos dois filhos pequenos, de 8 meses e 3 anos, que choravam próximos ao corpo.

Os policiais isolaram as áreas para o trabalho da perícia criminal, e, após os levantamentos, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

A Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre assumiu as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte e o histórico de relacionamento do casal.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários