Homem de 39 anos mata namorada de 18 e depois tira própria vida

Uma jovem de 18 anos foi morta a facadas pelo marido, que em seguida tirou a própria vida, na madrugada deste domingo (26). O crime ocorreu dentro da residência do casal e é investigado como feminicídio seguido de suicídio.

O caso aconteceu na Rua 1º de Maio, no loteamento Jardim, Vila do Incra, em Porto Acre (AC). A vítima foi identificada como Cibelly Rodrigues Silva, e o autor, como Francisco Geremias Silva, de 39 anos. Segundo a Polícia Militar, o casal bebia em casa quando uma discussão começou. Em meio à briga, Francisco pegou uma faca e atingiu a esposa com pelo menos três golpes, sendo dois no abdômen e um no peito.