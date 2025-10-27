Evitou agressão do companheiro, que morreu após levar mata-leão

A Polícia Civil investiga a morte de um homem durante uma briga entre um casal, registrada nas primeiras horas desta segunda-feira (27). O caso foi inicialmente classificado como homicídio decorrente de violência doméstica.
O crime ocorreu por volta das 2h10 da madrugada, e a ocorrência foi comunicada ao plantão da 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia (DF) pouco depois, às 3h24. Segundo a Polícia Militar, a suspeita — uma gerente dos Correios — teria reagido a uma agressão do companheiro e o imobilizado com um golpe mata-leão, o que provocou a morte dele ainda no local.
O corpo da vítima permaneceu na cena do crime até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica. A mulher foi presa em flagrante e levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde recebeu atendimento médico por apresentar lesões compatíveis com luta corporal.
De acordo com as investigações preliminares, a suspeita já havia registrado medidas protetivas contra o companheiro por agressões anteriores. O caso será aprofundado pela 15ª DP, que vai ouvir testemunhas e aguardar o laudo cadavérico para confirmar as circunstâncias da morte.
A mulher deve ser interrogada após receber alta médica, e o inquérito será encaminhado à Divisão de Homicídios, responsável por analisar o histórico do casal e determinar se houve legítima defesa.