Copa Sesc reúne atletas masters em Taubaté

A Copa Sesc de Voleibol, realizada neste fim de semana em Taubaté (SP), movimentou o cenário esportivo regional ao reunir equipes femininas na categoria master, formada por atletas com mais de 30 anos. O evento reforçou o crescimento do voleibol entre mulheres adultas, que conciliam a rotina de trabalho, família e treinos regulares. E o time do FAVS faturou o título sobre o Univôlei, com vitória por 2 a 0 na final.

A disputa contou com dois grupos na fase classificatória, onde todas as equipes se enfrentaram. Os dois melhores de cada grupo avançaram às semifinais — o primeiro do grupo A enfrentou o segundo do grupo B e vice-versa. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Mansoldo faturou o título de forma invicta na fase decisiva.