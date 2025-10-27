27 de outubro de 2025
VÔLEI AMADOR

Copa Sesc reúne atletas masters em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Sesc
Copa Sesc reúne atletas masters em Taubaté

A Copa Sesc de Voleibol, realizada neste fim de semana em Taubaté (SP), movimentou o cenário esportivo regional ao reunir equipes femininas na categoria master, formada por atletas com mais de 30 anos. O evento reforçou o crescimento do voleibol entre mulheres adultas, que conciliam a rotina de trabalho, família e treinos regulares. E o time do  FAVS faturou o título sobre o Univôlei, com vitória por 2 a 0 na final.

A disputa contou com dois grupos na fase classificatória, onde todas as equipes se enfrentaram. Os dois melhores de cada grupo avançaram às semifinais — o primeiro do grupo A enfrentou o segundo do grupo B e vice-versa. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Mansoldo faturou o título de forma invicta na fase decisiva.

As atletas que participaram da competição representam perfis variados: muitas são mães, profissionais de diferentes áreas e apaixonadas pelo voleibol, encontrando nos treinos semanais e nos torneios de fim de semana uma forma de manter-se ativas e conectadas ao esporte.

Para Mansoldo, o torneio reflete uma tendência positiva. “Eventos como a Copa Sesc mostram que o voleibol master feminino está em expansão. Essas mulheres têm uma rotina intensa, mas seguem comprometidas com os treinos e com o amor pelo esporte”, afirmou.

