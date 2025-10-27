'CPF cancelado': Ameaçou família de PM no bar e levou chumbo

Um homem de 25 anos foi morto a tiros por um policial militar após uma confusão em um bar na noite de sábado (25). Segundo a ocorrência, a vítima, identificada como Bryan Lamarck Amarante Melo, teria ameaçado o militar com uma arma de fogo.

O caso aconteceu em um bar no bairro Vale do Jatobá, região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). De acordo com o boletim da Polícia Militar, o policial, de 35 anos, ajudava a esposa — proprietária do estabelecimento — a encerrar o expediente quando Bryan e quatro pessoas chegaram pedindo bebidas alcoólicas.