'CPF cancelado': Ameaçou família de PM no bar e levou chumbo

Um homem de 25 anos foi morto a tiros por um policial militar após uma confusão em um bar na noite de sábado (25). Segundo a ocorrência, a vítima, identificada como Bryan Lamarck Amarante Melo, teria ameaçado o militar com uma arma de fogo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em um bar no bairro Vale do Jatobá, região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). De acordo com o boletim da Polícia Militar, o policial, de 35 anos, ajudava a esposa — proprietária do estabelecimento — a encerrar o expediente quando Bryan e quatro pessoas chegaram pedindo bebidas alcoólicas.
O grupo foi informado de que, naquele horário, as vendas só seriam feitas mediante pagamento antecipado, o que teria irritado Bryan. Conforme o relato do policial, o homem sacou uma pistola calibre 9 mm e o ameaçou de morte. O militar reagiu, sacou sua arma e disparou.
Bryan chegou a ser socorrido com vida para a UPA Barreiro, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, ele possuía várias passagens pela polícia por crimes como roubo, tráfico e homicídio.
Durante a troca de tiros, duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher, de 30 anos, foi atingida de raspão, e um homem, de 23, levou um tiro nas nádegas. Este último foi preso por porte ilegal de arma, após a polícia encontrar um revólver no veículo usado na tentativa de fuga.
A Polícia Civil informou que o homem detido será ouvido e que o caso segue em investigação.