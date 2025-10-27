27 de outubro de 2025
VÔLEI MASCULINO

Viapol São José perde para o Praia Clube pela Superliga Nacional

Por Marcos Eduardo Carvalho | Uberlândia
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Cunha/Praia Clube
Lance do jogo entre Praia Clube x Viapol São José
Lance do jogo entre Praia Clube x Viapol São José

O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 0 para o Praia Clube na noite desta segunda-feira (27), no ginásio UTC, em Uberlândia (MG), pela segunda rodada da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 25/19, 25/19 e 25/19.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, segue sem somar pontos na Superliga Nacional, com duas derrotas nas duas primeiras rodadas. Já o time mineiro tem 100% de aproveitamento.

Na próxima rodada, a equipe de São José dos Campos faz seu primeiro jogo em casa, quando recebe o Vôlei Renata, de Campinas. E o confronto acontece dia 1º de novembro, na Farma Conde Arena, a partir das 18h30.

Como foi o jogo

O São José encontrou muitas dificuldades no primeiro set, quando o Praia Clube foi mais forte principalmente no saque. Assim, os donos da casa abriram vantagem e fecharam o período em vantagem de 25 a 19, fazendo 1 a 0 no jogo.

Já no segundo set a situação começou do mesmo modo, com os joseenses encontrando muitas dificuldades para pontuar. Então, os donos da casa novamente fecharam o placar em 25 a 19, abrindo 2 a 0 sobre o São José no jogo.

O terceiro set era a última chance dos joseenses buscarem uma reação em quadra. No entanto, o que se viu foi o Praia Clube totalmente envolvente e abrindo vantagem. Assim, conseguiu fechar o placar favorável e fazendo 3 a 0 no jogo, com mais um 25 a 19.

