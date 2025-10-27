Viapol São José perde para o Praia Clube pela Superliga Nacional

O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 0 para o Praia Clube na noite desta segunda-feira (27), no ginásio UTC, em Uberlândia (MG), pela segunda rodada da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 25/19, 25/19 e 25/19.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, segue sem somar pontos na Superliga Nacional, com duas derrotas nas duas primeiras rodadas. Já o time mineiro tem 100% de aproveitamento.