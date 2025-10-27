27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Pegou duas ao mesmo tempo, passou mal e morreu

Por Da Redação | Poços de Caldas (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Civil investiga a morte de um homem que sofreu um mal súbito durante uma relação sexual com duas mulheres na noite de domingo (5).

O caso foi registrado no bairro Bem Bastos, em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. De acordo com as informações apuradas, o homem estava em uma casa abandonada na Rua Ercília Figueiredo Bastos quando começou a sentir fortes dores no peito. O quadro piorou rapidamente e ele morreu antes da chegada do socorro.

As duas mulheres que estavam com ele relataram à imprensa que o homem passou mal durante o ato sexual e não resistiu, mesmo após tentativas de reanimá-lo.

Equipes do Samu e da Polícia Militar foram acionadas e constataram o óbito no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames para determinar a causa da morte.

Testemunhas informaram à polícia que o homem poderia ser usuário de entorpecentes. A perícia da Polícia Civil realizou levantamentos no imóvel e segue investigando as circunstâncias do caso.

