Pegou duas ao mesmo tempo, passou mal e morreu

A Polícia Civil investiga a morte de um homem que sofreu um mal súbito durante uma relação sexual com duas mulheres na noite de domingo (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado no bairro Bem Bastos, em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. De acordo com as informações apuradas, o homem estava em uma casa abandonada na Rua Ercília Figueiredo Bastos quando começou a sentir fortes dores no peito. O quadro piorou rapidamente e ele morreu antes da chegada do socorro.