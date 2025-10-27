27 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Adeus, Mirinha! Trapezista morre aos 28 anos durante apresentação

Por Da Redação | Cumbe (SE)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
A trapezista Valdemirian Alves de Carvalho Marques, de 28 anos, morreu após sofrer uma queda durante uma apresentação de circo na noite de sábado (25). Conhecida artisticamente como Mirinha Carvalho, a artista era natural de Acajutiba, na Bahia, e atuava profissionalmente como trapezista havia vários anos.

O acidente ocorreu durante um espetáculo do Circo de Touros São Geraldo, montado na cidade de Cumbe, em Sergipe. Segundo as primeiras informações, Mirinha caiu de uma altura estimada em dez metros enquanto realizava o número aéreo.

Em nota, o circo lamentou a perda da artista e destacou sua importância para a equipe. “Agradecemos por cada instante de arte, alegria e emoção que ela compartilhou conosco. Seu brilho permanecerá eterno no coração do circo e de quem a conheceu”, diz o comunicado. As circunstâncias da queda ainda estão sendo apuradas.

