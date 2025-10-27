Adeus, Mirinha! Trapezista morre aos 28 anos durante apresentação

A trapezista Valdemirian Alves de Carvalho Marques, de 28 anos, morreu após sofrer uma queda durante uma apresentação de circo na noite de sábado (25). Conhecida artisticamente como Mirinha Carvalho, a artista era natural de Acajutiba, na Bahia, e atuava profissionalmente como trapezista havia vários anos.

O acidente ocorreu durante um espetáculo do Circo de Touros São Geraldo, montado na cidade de Cumbe, em Sergipe. Segundo as primeiras informações, Mirinha caiu de uma altura estimada em dez metros enquanto realizava o número aéreo.