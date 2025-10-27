Motociclista fica gravemente ferido após acidente em Taubaté

Um motociclista ficou gravemente ferido após uma batida contra um carro de Prefeitura de Taubaté, na manhã desta segunda-feira (27).
O acidente aconteceu por volta de 11h20, no km 133, da SP-062 (Rodovia Amador Bueno da Veiga).
A ocorrência envolveu três veículos: a motocicleta, um carro oficial, de transporte de pacientes da Prefeitura de Lagoinha, uma vez que o local do acidente fica em frente ao AME, em Taubaté, e um utilitário.
Para o atendimento da ocorrência, o PRE (Polícia Rodoviária Estadual) interditou uma faixa e não houve congestionamento.
De acordo com informações de populares, o carro oficial da Prefeitura de Lagoinha teria feito uma manobra proibida, o que vai ser apurado pela Polícia Civil.
O motociclista teria sido socorrido em estado grave ao Hospital Regional de Taubaté. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dele.