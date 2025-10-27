27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARRO DA PREFEITURA

Motociclista fica gravemente ferido após acidente em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jesse Nascimento

Um motociclista ficou gravemente ferido após uma batida contra um carro de Prefeitura de Taubaté, na manhã desta segunda-feira (27).

O acidente aconteceu por volta de 11h20, no km 133, da SP-062 (Rodovia Amador Bueno da Veiga).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência envolveu três veículos: a motocicleta, um carro oficial, de transporte de pacientes da Prefeitura de Lagoinha, uma vez que o local do acidente fica em frente ao AME, em Taubaté, e um utilitário.

Para o atendimento da ocorrência, o PRE (Polícia Rodoviária Estadual) interditou uma faixa e não houve congestionamento.

De acordo com informações de populares, o carro oficial da Prefeitura de Lagoinha teria feito uma manobra proibida, o que vai ser apurado pela Polícia Civil.

O motociclista teria sido socorrido em estado grave ao Hospital Regional de Taubaté. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dele.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários