Motociclista fica gravemente ferido após acidente em Taubaté

Um motociclista ficou gravemente ferido após uma batida contra um carro de Prefeitura de Taubaté, na manhã desta segunda-feira (27).

O acidente aconteceu por volta de 11h20, no km 133, da SP-062 (Rodovia Amador Bueno da Veiga).

