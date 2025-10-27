Vídeo mostra momento que grupo cai na água; Gustavo sumiu no Vale

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem as buscas por Gustavo Lopes, de 24 anos, que desapareceu após cair de uma moto aquática na represa de Igaratá. Os trabalhos prosseguem nesta segunda-feira (27).
De acordo com familiares, o jovem, morador de Atibaia, havia viajado até o local para participar de uma festa no último sábado (25). Ele estava acompanhado de duas amigas quando o grupo sofreu um acidente durante o passeio de jet-ski.
Testemunhas informaram que as duas mulheres foram rapidamente resgatadas por pessoas que estavam próximas, mas Gustavo submergiu e não voltou à superfície. Desde então, não há informações sobre o seu paradeiro.
As equipes dos bombeiros iniciaram as buscas ainda no sábado, utilizando embarcações e mergulhadores, mas até o início da tarde desta segunda-feira o jovem não havia sido localizado. Familiares que vieram de Minas Gerais acompanham os trabalhos e também auxiliam nas procuras.
Um vídeo registrado por banhistas mostra o momento em que o trio cai na água, enquanto a moto aquática continua em movimento. Segundo relatos, nenhum dos ocupantes usava colete salva-vidas nem a trava de segurança que desliga o veículo em caso de queda.
A família relatou que Gustavo costumava frequentar a represa de Igaratá, embora não soubesse nadar. As buscas seguem em andamento.