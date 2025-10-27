Vídeo mostra momento que grupo cai na água; Gustavo sumiu no Vale

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem as buscas por Gustavo Lopes, de 24 anos, que desapareceu após cair de uma moto aquática na represa de Igaratá. Os trabalhos prosseguem nesta segunda-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com familiares, o jovem, morador de Atibaia, havia viajado até o local para participar de uma festa no último sábado (25). Ele estava acompanhado de duas amigas quando o grupo sofreu um acidente durante o passeio de jet-ski.