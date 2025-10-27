Mulher é encontrada morta e enterrada dentro de casa

Uma mulher foi encontrada morta e parcialmente enterrada dentro da própria casa na tarde desta segunda-feira (27), no bairro Nova Contagem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a filha da vítima foi quem fez a descoberta. Ao chegar à residência, localizada na rua VP Dois, ela se deparou com grande quantidade de sangue espalhada pelo imóvel. Ao procurar pela mãe, percebeu que o corpo estava parcialmente coberto por terra, em um dos cômodos da casa.