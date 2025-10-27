27 de outubro de 2025
BRASIL

Mulher é encontrada morta e enterrada dentro de casa

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Uma mulher foi encontrada morta e parcialmente enterrada dentro da própria casa na tarde desta segunda-feira (27), no bairro Nova Contagem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a filha da vítima foi quem fez a descoberta. Ao chegar à residência, localizada na rua VP Dois, ela se deparou com grande quantidade de sangue espalhada pelo imóvel. Ao procurar pela mãe, percebeu que o corpo estava parcialmente coberto por terra, em um dos cômodos da casa.

A jovem acionou a Polícia Militar, que isolou a área para o trabalho da Perícia da Polícia Civil. Após a liberação dos peritos, os bombeiros auxiliaram na retirada do corpo, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Ainda não há informações sobre o autor ou a motivação do crime, mas a Polícia Civil já iniciou as investigações. O caso chocou os moradores do bairro, que relataram medo e indignação diante da brutalidade do ocorrido.

