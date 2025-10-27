27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE

Ônibus com flamenguistas tomba, deixa 16 feridos e bloqueia Dutra

Por Jesse Nascimento | Barra Mansa
Reprodução
Imagem do local do acidente com o ônibus de torcedores do Flamengo
Imagem do local do acidente com o ônibus de torcedores do Flamengo

Ônibus com torcedores do Flamengo tombou na rodovia Presidente Dutra e deixou feridos, interditando totalmente a rodovia. O acidente aconteceu no km 281, na altura de Barra Mansa (RJ), por volta de 15h50 desta segunda-feira (27). Os torcedores estavam seguindo para Buenos Aires, na Argentina, para a segunda partida da semifinal da Libertadores contra o Racing.

De acordo com informações iniciais da PRF (Polícia Rodoviária Federal), 16 pessoas ficaram feridas, sendo duas delas em estado grave. O Corpo de Bombeiros e a concessionária RioSP estão no local para atendimento da ocorrência.

A pista sentido São Paulo está bloqueada e há registro de mais de 2 km de lentidão. No sentido Rio de Janeiro a pista está liberada.

