Ônibus com flamenguistas tomba, deixa 16 feridos e bloqueia Dutra

Ônibus com torcedores do Flamengo tombou na rodovia Presidente Dutra e deixou feridos, interditando totalmente a rodovia. O acidente aconteceu no km 281, na altura de Barra Mansa (RJ), por volta de 15h50 desta segunda-feira (27). Os torcedores estavam seguindo para Buenos Aires, na Argentina, para a segunda partida da semifinal da Libertadores contra o Racing.

De acordo com informações iniciais da PRF (Polícia Rodoviária Federal), 16 pessoas ficaram feridas, sendo duas delas em estado grave. O Corpo de Bombeiros e a concessionária RioSP estão no local para atendimento da ocorrência.