Influencer de fofoca é morto com 17 tiros após expor políticos

O influenciador digital Gefferson Willian dos Santos, de 35 anos, conhecido nas redes sociais como “Rei do Fuá”, foi assassinado com pelo menos 17 tiros na noite de domingo (26), em Brejo Santo, no interior do Ceará. O crime ocorreu em frente à casa onde ele morava, no bairro Sol Nascente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com testemunhas, Gefferson chegava em casa de carro quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta. O suspeito atirou várias vezes contra o vidro do motorista. O influenciador ainda tentou fugir pela porta do passageiro, mas acabou atingido por outros disparos e morreu no local.
Com mais de 16 mil seguidores no Instagram, o “Rei do Fuá” era conhecido por publicar fofocas, denúncias e críticas a políticos, empresários e figuras públicas da região. Seu estilo direto e provocativo o tornou uma figura polêmica — admirado por uns, rejeitado por outros.
Em janeiro deste ano, Gefferson já havia relatado um atentado a tiros contra sua casa e seu carro, compartilhando nas redes sociais imagens dos estragos. À época, ele alertou que vinha recebendo ameaças em razão das postagens que fazia.
O influenciador também era réu em ações por difamação e calúnia, o que reforça o clima de tensão em torno da sua atuação online.
A Polícia Civil investiga se o assassinato tem ligação com as publicações e os conflitos gerados por seu conteúdo. Até o momento, ninguém foi preso.