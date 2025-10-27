Influencer de fofoca é morto com 17 tiros após expor políticos

O influenciador digital Gefferson Willian dos Santos, de 35 anos, conhecido nas redes sociais como “Rei do Fuá”, foi assassinado com pelo menos 17 tiros na noite de domingo (26), em Brejo Santo, no interior do Ceará. O crime ocorreu em frente à casa onde ele morava, no bairro Sol Nascente.

De acordo com testemunhas, Gefferson chegava em casa de carro quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta. O suspeito atirou várias vezes contra o vidro do motorista. O influenciador ainda tentou fugir pela porta do passageiro, mas acabou atingido por outros disparos e morreu no local.