Biometria para comissionados: TJ nega novo recurso da Prefeitura

O Tribunal de Justiça negou mais um recurso da Prefeitura de Taubaté e manteve a decisão que obriga a administração municipal a alterar o sistema utilizado para aferir a frequência dos servidores comissionados e dos auditores fiscais de tributos.

O novo recurso foi analisado em sessão virtual pela 6ª Câmara de Direito Público do TJ, que é composta por quatro desembargadores. O julgamento foi finalizado nessa segunda-feira (27), com votação unânime contra a apelação.