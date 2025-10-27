Casal de noivos morre após acidente trágico com motoneta

Um casal de noivos morreu em um grave acidente na madrugada do último sábado (25), em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. A motoneta em que estavam bateu violentamente em um canteiro central e foi arremessada por aproximadamente 14 metros, segundo informações preliminares.
As vítimas foram identificadas como Gian Monteiro, de 25 anos, natural de Itajaí, e Viviane Maciel Peixoto, de 21, natural de Cabo Frio (RJ). De acordo com publicações nas redes sociais, o casal estava noivo e havia se mudado recentemente para Santa Catarina.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a motoneta passa ao lado de um carro e solta faíscas. Segundos depois, a câmera muda de ângulo e, ao retornar, o veículo já aparece caído no canteiro. O impacto foi tão forte que não houve tempo para socorro.
Amigos e familiares lamentaram a tragédia nas redes sociais e prestaram homenagens emocionadas ao casal, descrito como “alegre” e “cheio de planos para o futuro”.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.