Casal de noivos morre após acidente trágico com motoneta

Um casal de noivos morreu em um grave acidente na madrugada do último sábado (25), em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. A motoneta em que estavam bateu violentamente em um canteiro central e foi arremessada por aproximadamente 14 metros, segundo informações preliminares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vítimas foram identificadas como Gian Monteiro, de 25 anos, natural de Itajaí, e Viviane Maciel Peixoto, de 21, natural de Cabo Frio (RJ). De acordo com publicações nas redes sociais, o casal estava noivo e havia se mudado recentemente para Santa Catarina.