27 de outubro de 2025
ACIDENTE TRÁGICA

Casal de noivos morre após acidente trágico com motoneta

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Um casal de noivos morreu em um grave acidente na madrugada do último sábado (25), em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. A motoneta em que estavam bateu violentamente em um canteiro central e foi arremessada por aproximadamente 14 metros, segundo informações preliminares.

As vítimas foram identificadas como Gian Monteiro, de 25 anos, natural de Itajaí, e Viviane Maciel Peixoto, de 21, natural de Cabo Frio (RJ). De acordo com publicações nas redes sociais, o casal estava noivo e havia se mudado recentemente para Santa Catarina.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a motoneta passa ao lado de um carro e solta faíscas. Segundos depois, a câmera muda de ângulo e, ao retornar, o veículo já aparece caído no canteiro. O impacto foi tão forte que não houve tempo para socorro.

Amigos e familiares lamentaram a tragédia nas redes sociais e prestaram homenagens emocionadas ao casal, descrito como “alegre” e “cheio de planos para o futuro”.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

