Identificado: Gustavo caiu de jetski e sumiu em represa do Vale

O jovem de 24 anos que desapareceu após cair de jetski na represa de Igaratá, no último sábado (25), foi identificado por familiares como Gustavo Lopes. Ele mora em Atibaia (SP) e tinha viajado para Igaratá para participar de uma festa.

O Corpo de Bombeiros faz buscas pelo jovem na represa. De acordo com a corporação, ele estava no local com mais duas amigas, pilotando uma moto aquática, quando os três sofreram uma queda.