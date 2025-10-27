Identificado: Gustavo caiu de jetski e sumiu em represa do Vale

O jovem de 24 anos que desapareceu após cair de jetski na represa de Igaratá, no último sábado (25), foi identificado por familiares como Gustavo Lopes. Ele mora em Atibaia (SP) e tinha viajado para Igaratá para participar de uma festa.
O Corpo de Bombeiros faz buscas pelo jovem na represa. De acordo com a corporação, ele estava no local com mais duas amigas, pilotando uma moto aquática, quando os três sofreram uma queda.
As duas mulheres foram resgatadas por pessoas que estavam próximas da represa e presenciaram o acidente. Já Gustavo afundou na água e não foi mais encontrado.
Segundo familiares, Gustavo tinha o hábito de passear na represa de Igaratá, mas não sabia nadar. Outras informações apontam que os três estavam sem coleta salva-vidas no jetski, que também não tinha as travas de proteção que desligam a moto aquática em caso de queda.
As buscas do Corpo de Bombeiros começaram ainda no sábado, mas Gustavo seguia desaparecido até a tarde desta segunda-feira (27). Familiares do jovem vieram de Minas Gerais para colaborar nas buscas, que devem prosseguir nesta terça-feira (28).