27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BUSCAS NA REGIÃO

Identificado: Gustavo caiu de jetski e sumiu em represa do Vale

Por Da redação | Igaratá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Gustavo Lopes é morador de Atibaia (SP)
Gustavo Lopes é morador de Atibaia (SP)

O jovem de 24 anos que desapareceu após cair de jetski na represa de Igaratá, no último sábado (25), foi identificado por familiares como Gustavo Lopes. Ele mora em Atibaia (SP) e tinha viajado para Igaratá para participar de uma festa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros faz buscas pelo jovem na represa. De acordo com a corporação, ele estava no local com mais duas amigas, pilotando uma moto aquática, quando os três sofreram uma queda.

As duas mulheres foram resgatadas por pessoas que estavam próximas da represa e presenciaram o acidente. Já Gustavo afundou na água e não foi mais encontrado.

Segundo familiares, Gustavo tinha o hábito de passear na represa de Igaratá, mas não sabia nadar. Outras informações apontam que os três estavam sem coleta salva-vidas no jetski, que também não tinha as travas de proteção que desligam a moto aquática em caso de queda.

As buscas do Corpo de Bombeiros começaram ainda no sábado, mas Gustavo seguia desaparecido até a tarde desta segunda-feira (27). Familiares do jovem vieram de Minas Gerais para colaborar nas buscas, que devem prosseguir nesta terça-feira (28).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários