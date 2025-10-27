Igor morre em São José aos 33 anos; veja notas de falecimento

WELLINGTON DOS SANTOS LIMA
Idade: 31 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 28/10/2025, às 15h
LAERCIO LEONARDO DOS SANTOS
Idade: 69 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 28/10/2025, às 15h
EDISON FLÁVIO MARTINS
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC — 28/10/2025, às 12h
JANDIRA DE SANTANA FREITAS
Idade: 55 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Velório Municipal São Francisco Xavier
Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier/SJC — 28/10/2025, às 11h
JANDIRA DUARTE
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Velório Municipal de Sapucaí-Mirim/MG
Sepultamento: Cemitério Municipal de Sapucaí-Mirim/MG — 28/10/2025, às 11h
PEDRO FIDÉLIS
Idade: 69 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo/SJC
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo/SJC — 28/10/2025, às 10h30
FRANCISCA GOMES QUIRINO
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 28/10/2025, às 9h
EUGÊNIO BATTISTI
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 28/10/2025, às 9h
ANTENOR CAETANO BORGES
Idade: 79 anos
Data de falecimento: 26/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 27/10/2025, às 16h30
CARMEN VELOSO DA SILVA
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Piranguinho/MG — 27/10/2025, às 16h
LOURDES ALVES DA SILVA
Idade: 61 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 27/10/2025, às 16h
JOSÉ EDUARDO KEZERLE
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 26/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 27/10/2025, às 16h
ILMA DE PAULA RODRIGUES
Idade: 85 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Rua Diamantina, 270 — Jardim Ismênia
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro/SJC — 27/10/2025, às 16h
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA GUIMARÃES
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: Cemitério Memorial Jardim Santo André/Santo André/SP — 27/10/2025, às 16h
BETTY DAVID SALGADO
Idade: 95 anos
Data de falecimento: 26/10/2025
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí/SP — 27/10/2025, às 13h15
VIVIAN BALSYS DE FARIA SANTOS
Idade: 41 anos
Data de falecimento: 26/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC — 27/10/2025, às 13h
MÁRIO DIONÍSIO
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 26/10/2025
Velório: Urbam Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 27/10/2025, às 13h
JOSÉ DE SOUZA PANDELO
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 26/10/2025
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 27/10/2025, às 10h30
TEREZINHA DE FÁTIMA ALVES
Idade: 71 anos
Data de falecimento: 27/10/2025
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 27/10/2025, às 9h30
IGOR BENEDITO DA SILVA SOARES
Idade: 33 anos
Data de falecimento: 26/10/2025
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 27/10/2025, às 9h