Igor morre em São José aos 33 anos; veja notas de falecimento

EDISON FLÁVIO MARTINS Idade: 81 anos Data de falecimento: 27/10/2025 Velório: Horto São Dimas Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC — 28/10/2025, às 12h

LAERCIO LEONARDO DOS SANTOS Idade: 69 anos Data de falecimento: 27/10/2025 Velório: Urbam Sala 2 Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 28/10/2025, às 15h

WELLINGTON DOS SANTOS LIMA Idade: 31 anos Data de falecimento: 27/10/2025 Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 28/10/2025, às 15h

JANDIRA DE SANTANA FREITAS

Idade: 55 anos

Data de falecimento: 27/10/2025

Velório: Velório Municipal São Francisco Xavier

Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier/SJC — 28/10/2025, às 11h

JANDIRA DUARTE

Idade: 80 anos

Data de falecimento: 27/10/2025

Velório: Velório Municipal de Sapucaí-Mirim/MG

Sepultamento: Cemitério Municipal de Sapucaí-Mirim/MG — 28/10/2025, às 11h

PEDRO FIDÉLIS

Idade: 69 anos

Data de falecimento: 27/10/2025

Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo/SJC

Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo/SJC — 28/10/2025, às 10h30