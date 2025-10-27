Onde está José Frozino? Morador de Taubaté está desaparecido

A família do aposentado José Frozino Ribeiro da Silva, 70 anos, procura por ele desde que desapareceu em Taubaté, no último sábado (25). Ele é morador do bairro Bonfim e encontra-se desaparecido após enviar mensagem para os filhos. O caso mobiliza parentes.

Segundo o filho, José Frozino enviou uma mensagem pedindo ajuda, por volta das 18h de sábado, e disse que queria muito que a filha fosse buscá-lo para ele ficar com ela.