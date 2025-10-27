Onde está José Frozino? Morador de Taubaté está desaparecido

A família do aposentado José Frozino Ribeiro da Silva, 70 anos, procura por ele desde que desapareceu em Taubaté, no último sábado (25). Ele é morador do bairro Bonfim e encontra-se desaparecido após enviar mensagem para os filhos. O caso mobiliza parentes.
Segundo o filho, José Frozino enviou uma mensagem pedindo ajuda, por volta das 18h de sábado, e disse que queria muito que a filha fosse buscá-lo para ele ficar com ela.
Ainda de acordo com o relato do filho, o homem chegou a arrumar as roupas, mas quando a filha chegou à residência, José Frozino já não estava mais em casa. “Desde então, não tivemos mais notícias dele”, disse o filho, Fabiano Ribeiro.
“Pelo tom de voz, percebemos que ele parecia fraco e abatido, e estamos muito preocupados com seu estado de saúde”, afirmou.
Segundo o filho, o aposentado é casado com uma segunda mulher que mora junto com ele, na casa dele, mas que também não tinha informações sobre o paradeiro do desaparecido.
A família fez buscas em Taubaté, nas unidades de pronto-atendimento, no Hospital Regional e até na delegacia, mas até agora sem sucesso.
“Ele é uma pessoa muito conhecida, especialmente no bairro Bonfim, onde mora. Fez esses biquinhos de pintura. Então, todo mundo conhece ele. Sempre morou aqui no bairro Bonfim. É um morador muito conhecido, muito comunicativo”, contou o filho.
O caso foi divulgado nas redes sociais na esperança de mais gente contribuir para localizar o paradeiro de José Frozino. O desaparecimento também foi registrado em boletim de ocorrência.
“Pedimos, por favor, que qualquer informação seja passada para nós o mais rápido possível: (12) 98232-8184 Fabiano Ribeiro e (12) 98193-5069 Adriana Jovito”, diz publicação da família.
“Eu e minha irmã estamos procurando desde ontem [sábado] e contamos com a ajuda de todos para encontrá-lo. Qualquer compartilhamento pode fazer a diferença.”