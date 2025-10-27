Professores de vôlei morrem em acidente a caminho de competição

Dois professores de vôlei, identificados como Rodrigo Soares Correia, de Medianeira, e Marcelo Martin, de Nova Santa Rosa, morreram em um grave acidente registrado na manhã deste domingo (26) no km 188 da BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná.
As vítimas viajavam em um comboio esportivo com atletas que disputariam a Taça Paraná de Voleibol, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A competição começaria nesta segunda-feira (27).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que os professores estavam — um Toyota Corolla da Prefeitura de Medianeira — colidiu na traseira de um ônibus de turismo após o motorista perder o controle da direção. Testemunhas relataram que o carro pode ter sido fechado por outro veículo pouco antes da batida.
Os dois professores morreram no local. O condutor, que também integrava a equipe esportiva, ficou ferido e foi levado a um hospital da região. Nenhum passageiro do ônibus se machucou.
Tragédia presenciada por atletas
As atletas da equipe de Medianeira, que seguiam logo atrás, em um ônibus, presenciaram o acidente. Em estado de choque, elas receberam apoio psicológico e foram acolhidas por técnicos e dirigentes da delegação.
A tragédia causou comoção entre a comunidade esportiva e entre as cidades envolvidas.
A Prefeitura de Medianeira decretou três dias de luto oficial e enviou uma equipe da Secretaria de Esportes e Lazer para prestar assistência às famílias das vítimas.
Em nota, a Prefeitura de Nova Santa Rosa também lamentou a morte de Marcelo Martin, destacando sua trajetória e contribuição para o desenvolvimento do voleibol local.
“O esporte de Nova Santa Rosa perde um grande educador, que inspirou gerações de atletas e deixou um legado de dedicação e amor ao vôlei”, diz o comunicado oficial.
As causas do acidente seguem sob investigação pela PRF e pela Polícia Científica do Paraná.