Professores de vôlei morrem em acidente a caminho de competição

Dois professores de vôlei, identificados como Rodrigo Soares Correia, de Medianeira, e Marcelo Martin, de Nova Santa Rosa, morreram em um grave acidente registrado na manhã deste domingo (26) no km 188 da BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná.

As vítimas viajavam em um comboio esportivo com atletas que disputariam a Taça Paraná de Voleibol, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A competição começaria nesta segunda-feira (27).