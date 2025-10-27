27 de outubro de 2025
BRASIL

Mulher morre após tomar refrigerante; mais 11 pessoas passam mal

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 40 anos que passou mal logo após tomar um refrigerante enquanto estava no trabalho, em Feira de Santana (BA), na última sexta-feira (24/10). A vítima, Ivonete Souza Cruz Gonçalves, apresentou espuma na boca e no nariz — sintomas compatíveis com intoxicação ou envenenamento.

Testemunhas socorreram Ivonete e a levaram à Policlínica Rua Nova, mas ela chegou sem vida. O Departamento de Polícia Técnica realiza exames periciais para determinar a causa da morte.

Segundo a Polícia Civil, apenas o resultado da perícia poderá confirmar se houve adulteração ou contaminação da bebida consumida pela vítima.

Outro caso semelhante em Santa Catarina

O episódio em Feira de Santana não é o único sob investigação. Em Santa Catarina, onze pessoas passaram mal após tomar o mesmo refrigerante durante um café da tarde em uma unidade de saúde, na última terça-feira (21/10).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma mulher levou uma garrafa de dois litros da bebida ao encontro. Cerca de uma hora após o consumo, os participantes começaram a sentir tontura, vômitos, sonolência, inchaço abdominal e dificuldade para falar.

O grupo incluía médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas e funcionários da limpeza — entre eles, um vereador, que precisou ser transferido a outra cidade por complicações no quadro clínico.

Das 11 pessoas que ingeriram a bebida, oito foram internadas e três tiveram sintomas leves. A mulher que levou o refrigerante à unidade foi presa, e a Polícia Civil de Santa Catarina apura se houve intenção criminosa na adulteração do produto.

Casos levantam alerta para possível contaminação

As duas ocorrências, registradas em estados diferentes e com sintomas semelhantes, chamam atenção das autoridades. A polícia trabalha para identificar se há relação entre os casos e se os refrigerantes foram intencionalmente contaminados.

Enquanto isso, as secretarias de saúde reforçam o alerta para o consumo de bebidas de procedência duvidosa e investigam a origem dos produtos envolvidos nas ocorrências.

