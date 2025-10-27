Mulher morre após tomar refrigerante; mais 11 pessoas passam mal

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 40 anos que passou mal logo após tomar um refrigerante enquanto estava no trabalho, em Feira de Santana (BA), na última sexta-feira (24/10). A vítima, Ivonete Souza Cruz Gonçalves, apresentou espuma na boca e no nariz — sintomas compatíveis com intoxicação ou envenenamento.

Testemunhas socorreram Ivonete e a levaram à Policlínica Rua Nova, mas ela chegou sem vida. O Departamento de Polícia Técnica realiza exames periciais para determinar a causa da morte.