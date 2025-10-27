Mulher morre após tomar refrigerante; mais 11 pessoas passam mal

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 40 anos que passou mal logo após tomar um refrigerante enquanto estava no trabalho, em Feira de Santana (BA), na última sexta-feira (24/10). A vítima, Ivonete Souza Cruz Gonçalves, apresentou espuma na boca e no nariz — sintomas compatíveis com intoxicação ou envenenamento.
Testemunhas socorreram Ivonete e a levaram à Policlínica Rua Nova, mas ela chegou sem vida. O Departamento de Polícia Técnica realiza exames periciais para determinar a causa da morte.
Segundo a Polícia Civil, apenas o resultado da perícia poderá confirmar se houve adulteração ou contaminação da bebida consumida pela vítima.
Outro caso semelhante em Santa Catarina
O episódio em Feira de Santana não é o único sob investigação. Em Santa Catarina, onze pessoas passaram mal após tomar o mesmo refrigerante durante um café da tarde em uma unidade de saúde, na última terça-feira (21/10).
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma mulher levou uma garrafa de dois litros da bebida ao encontro. Cerca de uma hora após o consumo, os participantes começaram a sentir tontura, vômitos, sonolência, inchaço abdominal e dificuldade para falar.
O grupo incluía médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas e funcionários da limpeza — entre eles, um vereador, que precisou ser transferido a outra cidade por complicações no quadro clínico.
Das 11 pessoas que ingeriram a bebida, oito foram internadas e três tiveram sintomas leves. A mulher que levou o refrigerante à unidade foi presa, e a Polícia Civil de Santa Catarina apura se houve intenção criminosa na adulteração do produto.
Casos levantam alerta para possível contaminação
As duas ocorrências, registradas em estados diferentes e com sintomas semelhantes, chamam atenção das autoridades. A polícia trabalha para identificar se há relação entre os casos e se os refrigerantes foram intencionalmente contaminados.
Enquanto isso, as secretarias de saúde reforçam o alerta para o consumo de bebidas de procedência duvidosa e investigam a origem dos produtos envolvidos nas ocorrências.