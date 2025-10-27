Homem manda áudio para a filha antes de matar a esposa: 'Inferno'

Um dia antes de matar a ex-esposa com 17 facadas, em Curitiba (PR), José Luiz Rissardo enviou um áudio ameaçador à filha, afirmando que transformaria a vida da família “em um inferno”. O crime ocorreu no dia 21 de outubro, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), e foi cometido na frente dos três filhos do casal.

Nas mensagens obtidas pela TV Record, o homem cobrava contato com a ex-mulher, Cláudia Valéria de Souza, e insinuava que poderia invadir a casa caso não fosse atendido.