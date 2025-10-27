Homem manda áudio para a filha antes de matar a esposa: 'Inferno'

Um dia antes de matar a ex-esposa com 17 facadas, em Curitiba (PR), José Luiz Rissardo enviou um áudio ameaçador à filha, afirmando que transformaria a vida da família “em um inferno”. O crime ocorreu no dia 21 de outubro, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), e foi cometido na frente dos três filhos do casal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nas mensagens obtidas pela TV Record, o homem cobrava contato com a ex-mulher, Cláudia Valéria de Souza, e insinuava que poderia invadir a casa caso não fosse atendido.
“Não adianta portão fechado não… Você acha que o pai não consegue subir aí? Se tua mãe não falar comigo, eu não vou buscar ajuda… E aí a vida de todo mundo vai virar um inferno”, diz o áudio enviado à filha.
De acordo com familiares, os filhos haviam se afastado do pai após descobrirem que ele usava dinheiro da padaria da família em sites de relacionamento. Um dia depois da ameaça, José Luiz invadiu a casa da ex-esposa e a atacou brutalmente.
Segundo relatos, Cláudia chegou a pedir para que o ex-marido parasse, mas ele respondeu mencionando uma medida protetiva que ela havia solicitado anteriormente: “Você fez a medida protetiva, agora quero ver você se proteger disso”, teria dito o agressor antes de desferir as facadas.
Dois dos filhos tentaram intervir e também foram atingidos por golpes de faca, mas sobreviveram.
Após o crime, José Luiz fugiu, e a Polícia Civil do Paraná investiga o caso como feminicídio com tentativa de homicídio dos filhos. Ele segue foragido.
O caso gerou forte comoção e revolta nas redes sociais, com pedidos de justiça por Cláudia e apoio aos filhos da vítima.